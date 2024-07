Jan Papier in het zonnetje gezet

VELP – Woensdag 3 juli werd Jan Dieperink door de kinderen van basisschool De Kameleon in Velp in het zonnetje gezet. Jan, die door iedereen vaak Jan Papier wordt genoemd, heeft 31 jaar lang oud papier opgehaald voor De Kameleon.

In 1993 is Jan gestart om het papier dat op school moest worden afgevoerd weg te brengen. De school heette toen nog de Elsweide. In het fietsenhok van de school stond een aanhanger en deze werd door de school steeds gevuld. Maar omdat de gezinnen thuis ook nog geen papiercontainer hadden, werd de bak ook door ouders steeds snel gevuld. Wekelijks was de aanhanger vol en bracht Jan het papier weg, waarna het geld ten goede kwam aan de school. Van het geld werden bijvoorbeeld de eerste digiborden gekocht, uitstapjes gedaan of spelmateriaal gekocht. Jan vond deze klus zo leuk, dat hij ook bij de winkeliers in Velp overal het papier op ging halen. Dit heeft hij dus in totaal 31 jaar lang gedaan.

Vanwege zijn broze gezondheid kan Jan (79) tot zijn eigen verdriet het papier niet meer ophalen. Door de kinderen van de Kameleon werd Jan bedankt met een bronzen beeldje waarop stond ‘Jan jij bent goud waard’ en een mooie cadeaubon. Het deel van het schoolplein waar de papiercontainers altijd staan heet vanaf nu het Jan Papier Pleintje.