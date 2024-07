Internationale muziekzomer Podium Doesburg start op 25 juli

DOESBURG – Het internationale Euregio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival is niet meer weg te denken uit het zomerprogramma van Podium Doesburg. Eind juli en begin augustus verzorgen topstudenten van de Musiksommer Campus in het Duitse Kleef in Doesburg een serie klassieke pianoconcerten. De eerste drie artiesten in de reeks van zes optredens deze zomer zijn Marek Kąkol, Dongping Wang en Christina Stuart.

Marek Kąkol werd op 11 mei 2001 geboren in Krakau, Polen. Hij studeert sinds oktober 2020 aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten in Wenen. Marek trad onder meer op in de Jordan Hall in het Amerikaanse Boston, in de Antoniussaal in Düsseldorf en in Kasteel Buckeburg in Duitsland. Op donderdag 25 juli speelt Marek werk van Chopin, Tsjaikovski en Moessorgsky.

Dongping Wang werd geboren in Qingdao in 2002, Hij kreeg zijn eerste pianolessen op 5-jarige leeftijd. Sinds 2019 studeert hij aan de Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Dongping speelde soloconcerten in meerdere steden in China en in Europa, en houdt zich ook intensief bezig met kamermuziek. Op vrijdag 26 juli speelt Dongping werk van J.S. Bach, Van Beethoven en Prokofiev.

Christina Stuart werd in 2001 in Cambridge geboren en heeft de Engels-Griekse nationaliteit. Ze studeert bij Cédric Pescia aan de Haute École de Musique in Genève. Christina gaf eerder concerten in Engeland, Duitsland en Zwitserland, onder meer in de serie ‘Étoile de demain’ in Morges. Ze trad ook op met een cello-pianoduo en een zang-pianoduo bij ‘Live Music Now Hannover’. Op zaterdag 27 juli speelt Christina werk van J.S. Bach, Schubert en Brahms.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Na afloop kunnen bezoekers hun waardering laten blijken met een vrijwillige gift – pay as you go away. Met die bijdrage worden de onkosten van de studenten ondersteund.

podiumdoesburg.nl