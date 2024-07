Interessante rondleidingen in en om kasteel Ter Horst in Loenen

LOENEN – Kasteel Ter Horst in Loenen is een monumentaal gebouw dat tot de verbeelding spreekt door zijn bouwstijl uit twee perioden en door het interieur dat de sociale geschiedenis van zijn bewoners vertelt. Er zijn rondleidingen op maandag en donderdag om 14.00 uur. Opgave vooraf is niet nodig, belangstellenden kunnen zich melden op het voorplein van het kasteel aan de Hoofdweg.

Op de fundamenten van een middeleeuwse boerenhoeve is het huidige Kasteel Ter Horst gebouwd. Omstreeks 1557 liet de Arnhemse burgemeester Wijnand Hacfort (1522-1563) hier zijn zomer- en jachtverblijf bouwen. Zeven generaties lang bleef Kasteel Ter Horst eigendom van de adellijke familie Hacfort. Alard Wijnand Hacfort (1711-1784) heeft in zijn plannen voor een verbouwing van Kasteel Ter Horst in Loenen ook ruimte gereserveerd voor een kapel. Er wordt in 1792 een kapel opgenomen in één van de twee nieuwe bouwhuizen bij het kasteel. Gesloten luiken en staldeuren verbergen een stijlvol ingerichte kapel.

De bezoekers van het kasteel krijgen veel te horen over de geschiedenis van het gebouw en er wordt gewandeld over het terrein langs de Oranjerie, de bijgebouwen en door de tuinen. Daarnaast wordt er een bezoek gebracht aan de kelders, de trouwzaal in het kasteel en de prachtig gerestaureerde schuilkapel. Na afloop van de rondleiding kan er koffie worden genuttigd in het kasteelwinkeltje in het rechter bouwhuis. Hier zijn ook kasteellekkernijen en -artikelen verkrijgbaar.

De rondleidingen starten iedere maandag en donderdag om 14.00 uur op het voorplein bij kasteel Ter Horst. Kaarten zijn niet alleen op het kasteel verkrijgbaar, maar ook bij Bistro De Bron in Loenen en Boekhandel Hendriks in Eerbeek. Groepen vanaf acht personen kunnen voor een andere tijd opgeven bij Wim Blom tel. 06-39785040.