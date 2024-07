Inheemse bomen voor bewoners buitengebied Loenen

LOENEN – Bewoners in het buitengebied van Loenen krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf en percelen landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ze kunnen meedoen met het beplantingsproject Loenen in het Groen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Op dinsdag 9 juli verzorgen de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hierover een informatieavond in Theeschenkerij De Groote Modderkolk in Loenen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur met koffie en thee. Aanmelden kan op op slgelderland.nl.

Met de actie ’Loenen in het Groen’ willen de gemeente Apeldoorn en SLG samen met inwoners het karakteristieke landschap versterken en de biodiversiteit vergroten. Een goede aansluiting van het erf op het landschap zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Inwoners krijgen advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Denk aan knotwilgen, vogelbosjes, elzenrijen, houtsingels, struweelhagen en/of hoogstambomen.

Veldbezoek

Op 9 juli vertelt een adviseur van SLG meer over dit project. Belangstellenden krijgen informatie over hun eigen landschap, horen hoe ze mee kunnen doen aan het project enwat de ‘spelregels’ zijn. Ook kunnen zij zich gelijk aanmelden voor een veldbezoek met landschapsplan.

Een adviseur van SLG kijkt samen met de bewoner naar de mogelijkheden van landschapselementen op het terrein. Op basis van deze informatie ontvangen zij kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Dankzij een bijdrage van de gemeente en de provincie is de beplanting met aantrekkelijke korting te bestellen. Na akkoord wordt de beplanting besteld. In het najaar wordt het gezamenlijk uitgedeeld aan de deelnemers.

slgelderland.nl/projecten/loenen-in-groen