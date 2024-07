Informatieavond over flexwoningen Haveland

RHEDEN – De gemeente Rheden verzorgt woensdag 3 juli een informatieavond over de plannen voor het terrein Haveland in Rheden. Het is de bedoeling om een deel van het gebied, ter hoogte van de hoek Pinkelseweg/Dr. Langemeijerweg zo’n honderdzeventig flexwoningen te bouwen.

Tijdens de informatieavond wordt het voorlopige stedenbouwkundige plan gepresenteerd. Ook wordt een doorkijkje gegeven naar de volgende stappen in de procedure. Bezoekers kunnen vragen stellen en opmerkingen meegeven, die waar mogelijk worden meegenomen in verdere uitwerking van de plannen. Wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden en Xander Schenk en Jacco Gersen van Trits Vastgoed zijn ook aanwezig en gaan met inwoners in gesprek.

De informatieavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in Ons Huis in Rheden.