Ik vind: Zienswijze voorgenomen invoering reclamebelasting

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens de ondernemers van de gemeente Rheden en de leden van de ondernemingsverenigingen ORDS, OCR en DELS in het bijzonder willen wij graag onze ernstige bezwaren kenbaar maken tegen het voornemen om een reclamebelasting in te voeren. Wij begrijpen de noodzaak voor de gemeente om inkomsten te genereren, maar wij zijn van mening dat het belasten van reclame-uitingen een negatief effect zal hebben op de lokale economie. Graag willen wij onze zienswijze onderbouwen met de volgende argumenten:

Economische Impact op Lokale Ondernemingen

De invoering van een reclamebelasting zal een extra financiële last vormen voor lokale ondernemers, die al geconfronteerd worden met diverse uitdagingen zoals stijgende huurprijzen, toenemende concurrentie van online winkels, en de naweeën van de coronapandemie. Extra belasting kan leiden tot hogere kosten voor de consument, lagere winstmarges voor bedrijven en mogelijk zelfs faillissementen. Dit zou de werkgelegenheid en de economische diversiteit in onze gemeente ernstig schaden en druist direct in tegen het coalitieakkoord.

Vermindering van de Concurrentiekracht

Reclame is een essentieel middel voor ondernemers om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen bij consumenten. Een extra belasting op reclame-uitingen kan ertoe leiden dat bedrijven minder gaan adverteren, wat hun concurrentiekracht vermindert. Dit is met name nadelig voor kleinere bedrijven die afhankelijk zijn van lokale reclame om op te vallen in de markt.

Negatieve Invloed op het Stadsbeeld

Reclame draagt bij aan een levendig en aantrekkelijk straatbeeld. Minder reclame kan leiden tot een minder dynamische en aantrekkelijke binnenstad, wat zowel de aantrekkingskracht voor bezoekers als de algehele sfeer van de stad kan aantasten. Dit kan uiteindelijk ook weer negatieve economische gevolgen hebben, omdat het de aantrekkelijkheid van de gemeente als winkelbestemming vermindert.

Administratieve Lasten en Handhavingskosten

De invoering en handhaving van een reclamebelasting brengt aanzienlijke administratieve lasten met zich mee, zowel voor de gemeente als voor de ondernemers. De kosten voor handhaving en administratie kunnen aanzienlijk oplopen, waardoor de netto-opbrengst van de belasting veel lager kan uitvallen dan verwacht. Dit kan ertoe leiden dat het beoogde doel van 100.000 euro aan jaarlijkse inkomsten niet wordt gehaald, terwijl de lasten voor ondernemers wel blijven bestaan.

Alternatieve Inkomstenbronnen

Wij verzoeken de gemeente om alternatieve bronnen van inkomsten te onderzoeken die minder belastend zijn voor lokale ondernemers. Denk hierbij aan het stimuleren van toerisme, het aantrekken van nieuwe bedrijven of het verbeteren van de efficiëntie binnen de gemeentelijke organisatie.

Inbreng van Ondernemerskennis

Zoals beschreven in de inleiding van de kadernota; “Rheden 450 jaar heeft ons in 2023 allemaal energie gegeven. In 2023 hebben we ook de kracht van onze samenleving gezien. Inwoners, onderwijsinstellingen en ondernemers hebben 2023 gemaakt tot een onvergetelijk jaar. Een brede deelname van inwoners en ondernemers was daarin de succesfactor. Deze energie en kracht zullen we hard nodig hebben om dit jaar te komen tot, en vervolgens invulling te geven aan, een solide kadernota voor de komende jaren.”

Tot op heden zijn wij als ondernemers niet betrokken geweest bij de invulling aan de kadernota. Wij willen de gemeente graag aanbieden om input te leveren op de kadernota en onze kennis in te brengen om te helpen bij het genereren van extra inkomsten. Ondernemers zijn dagelijks bezig met het vinden van innovatieve oplossingen en inkomstenbronnen. Het niet aannemen van dit aanbod zou een gemiste kans zijn om samen te werken aan een duurzame economische toekomst voor onze gemeente. Onze energie en ondernemingskracht zullen, zoals beschreven in de kadernota, we als gemeente hard nodig hebben om dit jaar te komen tot, en vervolgens invulling te geven aan, een solide kadernota voor de komende jaren.

Wij vertrouwen erop dat u onze bezwaren serieus neemt en overweegt om de invoering van de reclamebelasting te herzien. We staan altijd open voor een constructieve dialoog en willen graag meedenken over mogelijke oplossingen die zowel de gemeente als de ondernemers ten goede komen.

Wij zien dan ook uit naar een uitnodiging voor een bijeenkomst waar wij met de drie voorzitters van de OCR, ORDS en DELS kunnen aanschuiven om onze visie en ideeën verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens ORDS,

Voorzitter

Alex Meerdink

Namens OCR

Voorzitter

Roland van Essen

Names DELS Voorzitter

Erwin Coolen