Ik vind: Wel of geen welstand?

In de Regiobode van vorige week geeft McDonald’s aan bezwaar te maken tegen de weigering van de Big Mac-bouwvergunning. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan en welstandsbeleid van deze gemeente. Een overdekt tankstation midden in een woonwijk past kennelijk wel binnen het alom geprezen welstandsbeleid van deze gemeente. Bovendien, en als extra bijdrage aan nog meer gemeentelijke welstand, wordt hetzelfde tankstation binnenkort verrijkt met een Fuel Car Wash installatie.

De Rhedense welstandscommissie heeft aanvankelijk na de nodige Big Mac aanpassingen het plan akkoord bevonden. Het plan wordt positief beoordeeld en voldoet aan alle redelijke eisen van welstand! Om het in een later tijdstip alsnog te voorzien van een negatief advies.

Als ik denk aan de Rhedense Welstandscommissie zie ik ik personages voor me, paraderend met rood-witte wandelstokjes die een oordeel vellen over wel of geen welstand. Want is een groot overdekt tankstation in een woonwijk een voorbeeld van de alom geprezen welstand? Of ben ik slechtziend?

Henk Molenaar

Velp