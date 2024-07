Ik vind: Visie

Soms biedt de Regiobode de lezer onversneden surrealisme. Zo staat in de editie van 26 juni jl. (pag. 19) dat Defensie op zoek is naar locaties voor een oefenterrein en een munitieopslagplaats. Hiervoor heeft de overheid o.a. Loenen en Hummelo in het vizier. Sinds er weer een oorlog woedt op het Europese continent en de NAVO-eisen strenger zijn geworden, leeft kennelijk de gedachte dat er, in een toch behoorlijk dichtbevolkt land, best flinke stukken (beschermde!) natuur en een forse hoeveelheid woningen mogen worden opgeofferd. Maar wacht even: waren we nu juist niet bezig om toch al kwetsbare natuur te beschermen tegen een teveel aan menselijke druk? Heerst er dan geen nijpende woningnood, zodat vooral starters nauwelijks iets betaalbaars kunnen vinden? Van geen belang blijkbaar, want diesel uitbrakende tanks denderen straks misschien wel door de Loenense bossen, explosies versplinteren kostbaar groen en scheuren de stilte aan flarden. Maar liefst 104 Hummelose huizen zouden moeten wijken voor een gigantische munitieopslagplaats, want ja, als zoiets in de lucht vliegt, dan was ‘Enschede’ in mei 2000 kinderspel.

Serieuze westerse pogingen om niet nóg meer levens te vernietigen, de dreiging in de wereld te verminderen door een wapenstilstand af te kondigen, aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en te stoppen met vele miljarden uit te geven aan dood en verderf, blijven maar uit. De enigen die belang hebben bij deze akelige misstand zijn de wapenproducenten, die blijkbaar een hele dikke lobbyvinger in de pap hebben.

Ondertussen moet, aldus een ander artikel, de gemeente Rheden fors bezuinigen op uitgaven binnen het sociale en culturele domein, zoals schuldhulpverlening aan kwetsbare groepen en allerhande vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan het algemeen welzijn. Zou minimaal dertig miljoen euro voor een nieuw gemeentehuis misschien toch iets te hoog gegrepen zijn?

In een derde artikel krijgen bewoners van het Loenense buitengebied de mogelijkheid inheemse bomen te planten om hun percelen groener te maken, wat vreemd aandoet als binnenkort en hemelsbreed een paar kilometer verderop het bos omgeploegd en kapotgeschoten wordt.

Dit totale gebrek aan bestuurlijk inzicht, in combinatie met beleid zonder samenhangende visie, waarbij de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet (en andersom), staat bijna garant voor verdere verschraling van de natuur en uitholling van voorzieningen.

Tja, met zulke nepvrienden heb je geen echte vijanden meer nodig.

Arie de Geus,

Dieren