Ik vind: Inspraak Raad van Kerken

Geacht college, geachte raadsleden,

U staat voor een bijna onmogelijke opgave. Door de Rijksoverheid wordt u verplicht om voor de komende jaren diep te snijden in de gemeentelijke begroting. Van u wordt gevraagd uiterst pijnlijke keuzes te maken die onze Rhedense bevolking hard zullen raken. Als College van B& W heeft u in een poging om tot een sluitende begroting te komen de Solide Kadernota 2025 gepresenteerd en de gemeenteraad zal hier volgende week over moeten besluiten. Wij hebben hiervan kennis genomen en maken ons grote zorgen.

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen treffen alle bevolkingsgroepen groepen in onze gemeente en alle vrijwilligersorganisaties die in onze gemeente actief zijn De voorstellen dreigen juist de zwakste groepen het hardst te raken. Naast vele andere maatregelen wordt voorgesteld om een aantal minimaregelingen fors terug te draaien, daarnaast wordt voorgesteld de subsidies aan allerlei vrijwilligersorganisaties die de meest kwetsbare inwoners ondersteunen stop te zetten of fors te verminderen. .

Als kerken van de gemeente Rheden willen wij vanuit onze missie altijd oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving en daarom maken wij ons hier grote zorgen over, samen met vele anderen. De voorgestelde maatregelen kunnen niet anders dan er toe leiden dat diegenen die nu al in de knel zitten en het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden de komende jaren nog verder in de problemen zullen geraken met alle gevolgen van dien. Dan gaat het niet allen over schulden en andere geldzorgen maar ook over problemen van eenzaamheid, gezondheid, verslaving en veel meer.

Wij realiseren ons, zoals gezegd, dat u voor bijna onmogelijke keuzes staat en het kan niet anders dan dat u het daar ook heel moeilijk mee heeft. Toch willen wij een dringend beroep doen op u als College en u als Raadsleden om zich tot het uiterste in te spannen om de zwaksten en armsten in onze Rhedense samenleving zoveel als mogelijk is te ontzien en ook het vangnet dat gevormd wordt door allerlei vrijwilligers(organisaties) zoveel als mogelijk is in stand te houden.

Wij wensen u heel veel wijsheid en sterkte toe.

Raad van Kerken Veluwezoom

Ds. J.W. Overvliet voorzitter

Mevr. D.J. Brouwer-Stronks secretaris