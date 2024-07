Wil degene die zijn of haar hond laat poepen langs het voetpad tussen de Valeriuslaan en de Obrechtlaan in Dieren de poep ook opruimen? Namens de bewoners van deze buurt en de kinderen van kindcentrum Puck en Co die hier spelen alvast bedankt.

Johanna, Dieren

(naam en adres bij redactie bekend)