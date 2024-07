Ik vind: De PvdA wil de culturele kracht versterken

De gemeente Brummen heeft een rijk cultureel aanbod dat voor ontmoeting, plezier en verbinding zorgt.

En dat cultuur kan verbinden, dat hebben we als PvdA ervaren in de gemeenteraad van de gemeente Brummen. Onlangs werd unaniem de cultuurvisie vastgesteld. Daarmee heeft onze gemeente voor het eerst een breed gedragen visie op cultuur.

De PvdA is verheugd dat die visie er nu is, maar ziet tegelijkertijd in dat er veel werk te doen is. Om verschillende redenen is er lange tijd door de gemeente niet of nauwelijks geïnvesteerd in kunst & cultuur. Ambtelijk bijvoorbeeld was alle capaciteit wegbezuinigd. Die achterstand loop je niet zomaar in.

Om de culturele sector te versterken, én om de cultuurvisie in de uitvoering een extra zetje in de rug te kunnen geven, diende de PvdA onlangs een amendement in voor extra budget. Het geld daarvoor vonden we zelf, er was nl. nog een ongebruikt ‘potje Coronareserve’ van bijna 80.000 euro. Ons amendement werd unaniem gesteund door alle raadsfracties. Hoe mooi is dat!

Hiermee hopen we dat al onze inwoners, jong en oud, in alle dorpen en kleine kernen van de gemeente Brummen, kunnen genieten en meedoen met de culturele activiteiten. De PvdA is van mening dat, als we de culturele kracht versterken, we ook investeren in saamhorigheid, creativiteit, ontmoeting en het verminderen van eenzaamheid. Kortom, dat we investeren in het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente.

Fractie PvdA gemeente Brummen,

Margo van Enck-Hulleman