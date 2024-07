Ik vind: Buitenspel

Vanaf 1 september 2024 worden in de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 in Velp 260 asielzoekers opgevangen. De huidige bewoners hebben een huurcontract dat per direct kan worden opgezegd. Dat is nu dus gebeurd. De afgelopen periode werd het complex bewoond door zo’n honderd bewoners. Deze mensen moeten per direct hun woonruimte inleveren aan asielmigranten.

Volgens B&W wil de gemeente Rheden haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarnaast voldoen aan de Spreidingswet. De haast waarmee het college dit doordrukt is opmerkelijk. Extra opvang is op dit moment nog helemaal niet verplicht. Om aan de Spreidingswet te voldoen moet Rheden de opvang van 215 asielzoekers realiseren per 1 juli 2025. En niet per 1 september 2024. Bovendien staat de Spreidingswet op de nominatie om te worden ingetrokken. Maar er speelt meer. Het gaat ook om geld. Gemeenten die in deze fase van de Spreidingswet een AZC openen, krijgen een bonus van het Rijk van duizenden euro´s per plek.

Rheden doet en deed al heel veel voor asielopvang. Met AZC’s in Velp en noodopvang in De Steeg en in Dieren. De fractievoorzitters werden in juni onder embargo (geheimhoudingsplicht) over de Broekstraat geïnformeerd. Maar dat is ’t dan. Wij horen het college aan, houden onze mond en staan verder buitenspel.

De toenmalige raad heeft in 2015 uitgangspunten vastgesteld voor de opvang van asielzoekers. Zolang daaraan wordt voldaan, kan het college zelfstandig besluiten. De raad heeft verder niets in de melk te brokkelen.

Wij willen dit veranderen. Sinds 2015 is de situatie rond migratie en vluchtelingenopvang veranderd. Wij vinden deze onderwerpen te belangrijk om aan het college over te laten. De raad moet in positie worden gebracht om, iedere keer opnieuw, zelf over vluchtelingenopvang te beslissen. Daarbij dienen alle belangen zorgvuldig tegen het licht van de actuele situatie te worden afgewogen.

Theo Kooijmans,

Volkspartij Politiek Rheden