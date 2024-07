Ik vind: Betalen voor parkeergarage

Ik schrok toen ik het plan las. De garage bij het NS-station in Dieren is gebouwd om parkeeroverlast in de Oranjebuurt op te lossen.

Tijdens de planning vreesden bewoners van de Oranjebuurt in Dieren voor betaald parkeren. Dan zou er niets veranderen. Dan was het eindresultaat dat zij werden opgezadeld met een parkeervergunning.

Voor de bouw zijn woningen, onder dreiging van onteigenen, opgekocht, gesloopt en mensen gedwongen verhuist. De buurt werd gerustgesteld met de belofte dat parkeren in de garage gratis werd en bleef.

Het ergste van dit plan is wat mij betreft dat de gemeente zich niet aan die afspraak wil houden. Terwijl de gemeente altijd inwoners aan afspraken houdt, bijvoorbeeld voor middel van bouw-woningtoezicht, verkeersregels, de bijstand, innen van belastingen, handhaving en toezicht. Maar houden aan afspraken is tweerichtingsverkeer. Dat is precies waarom de kiezers nog weinig vertrouwen hebben in de politiek.

De vrees voor parkeervergunningen is niet ondenkbaar . Als er betaald moet worden, gaan reizigers elders parkeren. De Oranjebuurt en Dieren-Zuid krijgen weer overlast. Het gevolg is dan voorspelbaar, zijnde parkeervergunningen voor half Dieren. Want ik weet dat als de raad eenmaal een keuze maakt een maatregel niet snel wordt teruggedraaid maar eerst wordt gezocht naar hoe het wel werkt. De ingeslagen weg gaat nooit terug, maar alleen verder.

Betaald parkeren invoeren kost geld, zelfs afschaffen van betaald parkeren 5 jaar terug heeft geld gekost. In het voorstel wordt gerekend op 150.000 euro opbrengst. Ik hoop dat daarbij gedacht is aan de kosten voor onderzoek, invoering en handhaving. Voor parkeervergunningen zijn extra ambtenaren nodig. Ik hoef niet uit te leggen wat dat kost. Al die kosten kunnen wel hoger uitvallen.

Het college hanteert de gelegenheidsargumentatie ‘Natuurmonumenten doet het ook’. Echter, dat gaat over het natuurgebied en zij hebben geen afspraken staan met hun inwoners. En bezoekers gaan echt geen kilometers extra lopen om te parkeren.

Als oud-raadslid weet ik dat een voorstel een tegenvoorstel vereist met dezelfde inkomsten en liefst hogere.

Wel nu, wat denkt u van het afschaffen van het laatste ingevoerde maaibeleid (niet overal maaien).

U doet inwoners die prijs stellen op een nette woonomgeving een enorm plezier, kinderen krijgen meer speelruimte, ongedierte minder schuilmogelijkheden en u bespaart ruim 400.000 euro voor het afvoeren van het gras.

Magda Rook

Oud-raadslid GPRBurgerbelangen Rheden