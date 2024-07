Hummelo voor de tiende keer in Franse sferen

HUMMELO – Dit jaar werd voor de tiende keer Vive la France gehouden in Hummelo. Er werd getoost bij een miniatuur Eiffeltoren om het jubileum te vieren. De brocante- en kunstfair is in al die jaren uitgegroeid tot een groot en populair evenement in de regio. Bezoekers komen uit alle windstreken om te genieten van de leuke kramen en de gezellige Franse sfeer. Maar niet alleen bij de bezoekers in Vive la France populair, ook voor standhouders is het een zeer geliefde plek. De fair begon destijds met vijftig kramen. Dit liep op tot honderd in 2014 en een jaar later werden dat er nog eens vijftig meer. Tegenwoordig is er zelfs een wachtlijst om als standhouder aan de markt te mogen deelnemen. Na tien succesvolle edities zullen er dan ook ongetwijfeld nog veel meer volgen.

Foto: Peter Bakker