Hulp gezocht voor Klompenpad Loenen

LOENEN – De vrijwilligersgroep die het Loenense Klompenpad onderhoudt, kan wel wat versterking gebruiken. Gezocht wordt naar mensen die willen helpen om de route te controleren, de markering op orde te houden, zwerfafval weg te halen en onverharde stukken beloopbaar te maken. Van hen wordt verwacht dat ze van wandelen houden en ongeveer twee keer per jaar de route willen nalopen. Wie belangstelling heeft om mee te helpen, kan contact opnemen met coördinator Niek van Breederode via vanbreederode@gmail.com of 06-51703110.

Het 11 kilometer lange Loenense Enkenpad bestaat al bijna tien jaar en staat sinds het begin in de top vijftien van de meest belopen Klompenpaden. Het pad begint bij De Groote Modderkolk en doorkruist het gebied rondom Loenen. Tijdens de route wandelt onder andere langs verschillende sprengbeken, de natuurtuin Harmanahof, de Loenense hoge Enk en Kasteel ter Horst.

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven.

klompenpaden.nl

slgelderland.nl