Hulp bij leren voor alle Doesburgers

DOESBURG – Vanaf september kan iedereen die daar behoefte aan heeft gratis huiswerkbegeleiding krijgen in 0313 in Doesburg. In een ontspannen sfeer biedt een groepje enthousiaste vrijwilligers hulp bij het maken van huiswerk, opdrachten en werkstukken.

De begeleiding is een initiatief van de Huiskamer van de stad. De Huiskamer van de stad is sinds mei van dit jaar te vinden in 0313 op de Linie. Bezoekers van alle leeftijden zijn hier op donderdag welkom voor een kop kop koffie, praatje, workshop of andere activiteit. Het nieuwste initiatief de Huiskamer is huiswerkbegeleiding. Een van de initiatiefnemers is Peter van der Meijden, hij heeft zelf vele jaren ervaring in het onderwijs en helpt ook na zijn pensioen kinderen die wat extra hulp nodig hebben bij hun schoolwerk. Samen met een groepje van enthousiaste vrijwilligers, waaronder veel oud-docenten, gaat hij vanaf september hulp bieden bij het maken van huiswerk, werkstukken en alles wat daarbij komt kijken. De groep vindt het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt en biedt daarom de begeleiding gratis aan. “Geld moet geen belemmering zijn voor het volgen van bijles. Wij vinden het verspilling van talent als kinderen, van wie de ouders zich geen bijles kunnen veroorloven, geen hulp kunnen krijgen bij schoolwerk.”

Peter en zijn collega-vrijwilligers maken geen onderscheid in leeftijd. “Eigenlijk bieden wij, kort gezegd, hulp bij leren. Of het nou gaat om basisschoolkinderen, middelbare school leerlingen of studenten, leeftijd is niet van belang. We hebben een club mensen bij elkaar die samen van veel markten thuis zijn. Met veel dingen kunnen we dan ook helpen en als we het niet weten, dan zoeken we het zelf op.” En niet alleen kinderen en jongeren zijn welkom. “We bieden hulp aan iedereen. Dat kan bijvoorbeeld ook aan een ouder zijn die zijn kind graag wil helpen met het huiswerk, maar de stof zelf lastig vindt.”

Het initiatief kreeg een warm welkom van Sas de Jeu, coördinator van 0313. De vrijwilligers mogen op donderdagmiddag en -avond de cursusruimte van het pand gebruiken voor het geven van bijles. De Jeu kijkt uit naar een mooie samenwerking. “Boven kunnen kinderen en jongeren onder het genot van wat fris werken, het blijft natuurlijk wel een een huiskamer. En als ze klaar zijn kunnen ze beneden nog even ontspannen.”

In september gaat de begeleiding van start. Basisschoolkinderen kunnen in de middag terecht en jongeren en volwassenen zijn ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur welkom.