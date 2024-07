Honden en baasjes samen in actie

BRUMMEN – Honden en baasjes uit de hele Benelux kwamen zaterdag 29 juni naar Brummen. Op het terrein van KC Brummen werd het jaarlijkse dogfrisbee-evenement de IJsselcup gehouden.

In een heerlijk zonnetje werden de bezoekers getrakteerd op een spectaculaire show. De deelnemers konden uitkomen op twee onderdelen, ‘freestyle’ en ’toss and catch’. Bij het onderdeel freestyle voerden de honden samen met hun baasjes in twee minuten een reeks trucs uit. Hierbij mochten de honden gebruik maken van het lichaam van hun baasje en dit leverde spectaculaire beelden op. Bij de categorie ’toss and catch’ stonden de deelnemers voor de uitdaging om binnen één minuut hun disc zo ver en nauwkeurig mogelijk te gooien, met als doel dat hun hond de disc vangt en snel terugbrengt.

Foto: Henny Versteeg

