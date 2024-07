HOB in de tuin bij Vroolijke Frans

BRUMMEN – Zondagmiddag 30 juni opende het opleidingsorkest van Harmonie Orkest Brummen (HOB) het pre-zomerconcert De Vroolijke Noot in de tuin van De Vroolijke Frans in Brummen (Broek). De muzikanten speelden onder leiding van Erik van Hierden en Harald van Neck een gevarieerd programma met als hoogtepunt een solo-optreden op trombone door Jurre.

Het optreden van het orkest werd afgewisseld door verschillende ensembles. Zo was er een blaasquintet en een laag houtensemble en speelde de fluitsectie. Na de pauze schoof het opleidingsorkest aan bij het grote orkest en speelden ze samen ‘Honor from the Pacific’ en ‘Beauty and the Beast’.

Na de zomervakantie gaat het orkest zich richten op het concours dat op zaterdag 16 november in de Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen plaatsvindt. Ter voorbereiding hierop geeft het orkest een uitwisselingsconcert met Muziekvereniging Klarenbeek op zaterdag 19 oktober. Op zaterdagavond 9 november reist het orkest naar Zwolle af om daar samen met Christelijk Harmonieorkest De Bazuin een concert te verzorgen.

Foto: Bas Boersma