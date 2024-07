Hanzefeest Doesburg zoekt nieuw bestuur

DOESBURG – Afgelopen maand werd er weer een prachtig Hanzefeest neergezet in Doesburg. Na vele jaren stopt het bestuur om verschillende redenen met de organisatie. De leden willen hun functie graag overdragen aan nieuwe bestuursleden. Het bestuur is elk jaar vanaf het najaar actief om het programma op te zetten. De acts moeten vroegtijdig worden geboekt, vergunningen aangevraagd en sponsorgelden opgehaald. Dit laatste is noodzakelijk omdat het Hanzefeest gratis toegankelijk is. Mensen die als vrijwilliger ook deel willen uitmaken van dit mooie festijn kunnen op doesburgsehanzefeesten.nl kijken voor meer informatie.