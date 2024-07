HALL – Muziekvereniging DES houdt op zaterdag 6 juli de Hallse Muzefair. De fair is ook dit jaar weer in de tuinen van De Grote Hof in Hall. Van 10.30 tot 16.00 is er een diversiteit aan kramen te bezoeken.

Gedurende de dag is er een braderie, draait het rad van avontuur met vele prijzen, is er genoeg te eten en te drinken, een kinderhoek en natuurlijk de boekenkraam. Koetsiersvereniging De IJsselmenners houdt op het terrein om 12.30 uur een ringsteekwedstrijd. De veiling van bijzondere voorwerpen start om 15.00 uur in de grote tent.