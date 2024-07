Haak- en breicafé in Loenen

LOENEN – Op vrijdag 19 juli is er weer een haak- en breicafé in ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen. Zo’n twintig vrouwen uit diverse dorpen van allerlei leeftijden komen op vrijdagmiddag om 14.00 uur bij elkaar om te handwerken, te kletsen en elkaar te helpen als het nodig is. Ria Blom is handig in haken en breien; zij regelt, organiseert en zorgt voor een gezellige sfeer. Kopje koffie of thee erbij en een koekje. Iedereen is welkom. Gewoon even binnenlopen, gaan zitten in de grote kring en meedoen.