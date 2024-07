GS leggen perspectiefnota voor

REGIO – 5,4 miljoen euro voor het klimaatplan, 3,8 miljoen voor het versnellen van de groei van de ondernemers en 2,7 miljoen voor de biodiversiteit. Voorbeelden van voorstellen die Gedeputeerde Staten (GS) opgenomen hebben in de Perspectiefnota 2025. Daarin schetsen GS ook ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitvoeren van het coalitieakkoord en beschrijven de financiële ruimte voor 2025. GS hebben de Perspectiefnota 2025 aangeboden aan Provinciale Staten.

“Met deze Perspectiefnota komen we met voorstellen om de doelen van het coalitieakkoord verder uit te voeren en geven aan waar we de RTG-middelen voor willen inzetten. Ook blikken we vooruit naar 2025 en kondigen aan met de staten in gesprek te willen over een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor het uitvoeren van het coalitieakkoord. Zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de verslechterde financiële situatie bij gemeenten”, aldus Gedeputeerde Helga Witjes voor Financiën.

Vrijkomende budgetten

De dekking voor de voorstellen komt voor 29,5 miljoen euro uit het investeringsbudget van deze bestuursperiode. Daarnaast staan er voorstellen in voor het opnieuw inzetten van 24,5 miljoen euro, te financieren uit vrijkomende budgetten die niet meer nodig zijn. Tenslotte komen GS met een aantal voorstellen voor de gereserveerde middelen voor de Railterminal Gelderland (RTG). Bij het besluit om te stoppen met de RTG in januari 2024 hebben Provinciale Staten via een motie besloten deze middelen opnieuw in te zetten. GS stellen voor deze middelen in te zetten voor netcongestie bij bedrijven, economisch aantrekkelijk houden van (winkel)centra en duurzame logistiek. Later volgen nog voorstellen voor het opknappen van bedrijventerreinen.

Onzekerheid Den Haag

Voor de begroting 2025 heeft GS te maken met de onzekerheid uit Den Haag, waar het Hoofdlijnenakkoord door het nieuwe kabinet in een regeerprogramma moet worden uitgewerkt. Ook heeft stikstof, netcongestie en het vinden van kwalitatief goed personeel effect op Gelderland.

De Perspectiefnota vormt de eerste stap in de begrotingscyclus voor 2025. In deze nota kijkt het college beleidsinhoudelijk vooruit naar het volgende jaar. Het schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor 2025, stelt de financiële uitgangspunten voor 2025 voor en actualiseert het financiële beleid.