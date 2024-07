Gladiolendagen in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Normaal gesproken is augustus de tijd voor het jaarlijkse Gladiolenfestijn bij Challa Gladiolen in Laag-Soeren. Maar de regen gooit roet in het eten en het is nog maar de vraag of het bloemenfeestje dit jaar in de bekende vorm kan doorgaan. De bodem is nog steeds zo nat dat de bollen niet de grond in konden. Maar door de regen in het najaar kon een deel van de bollen zelfs niet worden gerooid en deze doen het nu prima.

Daarom biedt Challa Gladiolen vanaf nu elke vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur de mogelijkheid een vers boeket gladiolen te komen snijden. Ook het veld vol diverse eenjarige bloeiers is dan open en iedereen kan dan zelf een boeket komen samenstellen en plukken. Ook zijn er kant-en-klare boeketjes verkrijgbaar. Het veld is te vinden aan de Jut van Breukelerwaardlaan 6 in Laag-Soeren.