Gezelligheid centraal bij Spellenclub Dieren

DIEREN – Het maakt niet uit of je een echte ‘spelletjes-nerd’ ben of helemaal geen ervaring hebt met spelletjes. De spellenclub in Dieren komt elke vrijdagavond samen in Theothorne en iedereen is welkom om aan te schuiven voor een gezellige avond.

Initiatiefnemers van de Spellenclub Dieren zijn Geert Overmars en Gideon Veldhuis. Geert, een fervent spelletjesliefhebber, verhuisde 2,5 jaar geleden van Utrecht naar Dieren. Hij kende daar niemand en wilde daar graag verandering in brengen. Een oproepje op een forum bracht hem in contact met Gideon, die in hetzelfde schuitje zat. Hij verhuisde terug naar Dieren en was ook op zoek naar sociale contacten.

Ze verzamelden een klein clubje en gingen van start met spelletjesavonden. Afwisselend werd er gespeeld in de huiskamers van de deelnemers. Maar al snel ontstond de behoefte aan een grotere poule van mensen. “Als er iemand niet kon, dan kon de avond al niet doorgaan en dat wilden we niet”, vertelt Geert.

Marktplaats

En dus pakten de twee het serieus aan. Er werd gezocht naar een locatie, een website gebouwd, ze gingen met flyers op pad en plaatsten een oproep op social media om meer spelers aan te trekken. Geert trok de stoute schoenen aan in zijn zoektocht naar gelijkgestemden. “Ik zocht op Marktplaats naar mensen die bordspellen verkochten en vertelde dat ik geen spel wilde kopen, maar vroeg of ze het leuk vonden om te komen spelen bij de club.”

Alle acties samen leverden heel wat belangstellenden op. Op de eerste samenkomst kwam zo’n twaalf tot vijftien geïnteresseerden en vanaf dat moment kwam de Spellenclub bijna elke week samen, eerst in De Oase en later in Theothorne. “We hebben een appgroep waar inmiddels zeventig deelnemers zitten die regelmatig komen tijdens de spelletjeavonden. Het is heel laagdrempelig. Iedereen is vrij om te komen wanneer hij of zij zin heeft”, aldus Gideon.

Open armen

Het is voor Geert en Gideon erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij club. “Nieuwe leden worden altijd met open armen ontvangen. We ontvangen ze de eerste keer en maken ze wegwijs bij de club, want om de eerste keer te komen kan best een drempel zijn.” Tijdens de speelavonden worden aan verschillende tafels verschillende spellen gespeeld. “Iedereen kan aansluiten en ervaren wat het beste past.” De spellen die gespeeld worden zijn net zo verschillend als de mensen die naar de spelletjesavond komen. “Er komen mensen van jong tot oud. De een houdt van complexe spellen en de ander van een snel kaartspel, voor elke spelletjesliefhebber is er wel een geschikt spel aanwezig.”

Meedoen

Meespelen met de Spellenclub is vrijblijvend en kosteloos. Mensen die eens mee willen doen, hoeven zich niet aan te melden en kunnen op vrijdagavond aansluiten in Theothorne. Vooraf mailen hoeft niet, maar mag wel. Dit kan via info@spellenclubdieren.nl.

Foto: Cynthia Vos

spellenclubdieren.nl

Geert Overmars (links) en Gideon Veldhuis startten een spellenclub in Dieren