Gezellige drukte op eerste Velleper Donderdag

VELP – Donderdag 25 augustus was de eerste Velleper Donderdag van dit jaar. In de middag was het al behoorlijk druk in het centrum van Velp. De bezoekers hadden overduidelijk wel zin in een gezellige braderie. Aan de Hoofdstraat, Emmastraat, Rozendaalselaan en Oranjestraat konden zij uitgebreid snuffelen bij uiteenlopende kramen. De bezoekers vonden leuke koopjes en konden genieten van allerlei lekkers dat werd aangeboden.

Wie de eerste Velleper Donderdag gemist heeft kan nog in de herkansing. Ook op donderdag 1 en 8 augustus zijn er tussen 11.00 en 21.00 heel veel activiteiten in het centrum van Velp.

Foto: Theo Jansen