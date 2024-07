Geslaagde rommelmarkt Emmaϋskerk

DIEREN – Onder een heerlijk zonnetje trok de rommelmarkt in en rond de Emmaϋskerk, afgelopen zaterdag 29 juni, weer veel geïnteresseerden naar de kerk aan de Rode Kruislaan in Dieren. De laatste weken waren veel mooie en goede bruikbare spullen aangeleverd. Vanaf 6.30 uur waren de vrijwilligers in de weer om alles zo goed mogelijk te presenteren en buiten op te stellen. Toen de markt om 9.30 uur werd geopend, stormden de eerste bezoekers het terrein op, op zoek naar buitenkansjes. In een uitstekende sfeer kregen veel spullen een nieuwe eigenaar, draaide het rad van avontuur op volle toeren, werd heerlijk in de boeken gesnuffeld of genoot men van de goede verzorging van de inwendige mens. Aan het einde van de dag kon schatbewaarder Theo Dammers een mooie opbrengst van rond de 5300 euro bekend maken.