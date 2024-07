Geslaagde clinic voor minder valide golfers

HOOG-KEPPEL – De Keppelse Golfclub kijkt terug op een geslaagde golfclinic voor minder valide golfers. Deze werd gehouden op zaterdag 22 juni op het terrein van de club in Hoog-Keppel. Vijf mensen kwamen op het sportevenementje af.

De golfclub streeft ernaar om, in samenwerking met de Nederlandse Golf Federatie, in enkele jaren uit te groeien naar een regionaal centrum voor minder valide golfers. “We vinden het belangrijk zo inclusief mogelijk te zijn”, zegt Bart Meesters, de voorzitter van de vereniging. “De meeste mensen met een handicap kunnen prima meekomen in golf, misschien met hier en daar wat aanpassingen. Golf heeft ook deze mensen veel te bieden, je bent buiten, op een mooie baan, en het is er gezellig. Zowel de fysieke inspanning als het sociaal contact is voor hen zo mogelijk nog belangrijker dan voor ons. En als het lopen even niet gaat, dan zijn er altijd wel golfkarretjes beschikbaar om je door de baan te vervoeren.”

Professioneel golfer Roy Teunissen bracht de deelnemers de eerste beginselen van de sport bij. De beperkingen die deelnemers hadden varieerden van de ziekte van Parkinson tot iemand die door een verlamming nog maar één arm kan gebruiken. De ochtend werd afgesloten met een lunch in het clubhuis. Op zaterdag 21 september vindt een tweede gratis clinic voor mindervalide golfers plaats.

Foto: Bruno Oudmayer

Jan van Leeuwen in opperste concentratie op de putting green van de Keppelse Golfclub. Op de achtergrond, in het rood, bestudeert Suzanna van Duffelen de glooiing.