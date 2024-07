Geslaagd Oekenkamp

BRUMMEN – In het weekend van 6 en 7 juli stroomde sportpark de Overkant in Brummen (Broek) vol met enthousiaste jeugdleden van vv Oeken. Het was tijd voor het jaarlijkse Oekenkamp, altijd een weekend vol plezier, voetbal en feest.

Het was een geweldig weekend met gezelligheid en vele activiteiten, laat de club weten Er werd Jachtseizoen gespeeld, een struikroverstocht en een vossenjacht. Er werd een uurtje gezwommen en er was lasergamen op het kunstgrasveld. Natuurlijk was er ook lekker veel tijd om te voetballen. Zaterdagavond keken de kinderen de EK-wedstrijd Nederland-Turkije en werd er met acts van alle teams een goed feestje gebouwd. Zondagmorgen was er nog een voetbaltoernooi waar het team ‘de Hollandse Helden’ er met de winst vandoor ging.