Geslaagd jeugdhockeykamp bij Dierense hockeyclub

DIEREN – Nog voordat de vakantie begint, werden slaapzakken, tenten en luchtbedden al van zolder gehaald. Het jaarlijkse hockeykamp voor de jeugd van MHC Dieren is voor veel ouders het ideale moment om te controleren of de campinguitrusting voor de aanstaande zomervakantie nog op orde is.

In het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni namen honderdtwintig jeugdleden tussen de 6 en 14 jaar het terrein van de hockeyclub in. Het hockeykamp had dit jaar het thema Vive la France. Verdeeld over tien gemixte teams, met teamnamen als ‘croissant’, ‘camembert’ en ‘Eiffeltoren’, werd verspreid over het weekend een volwaardige hockeycompetitie afgewerkt, met als slotstuk de spannende en zenuwslopende finalewedstrijd op zondag.

Tijdens de nieuw geïntroduceerde strafballencompetitie konden extra punten worden verdiend voor de grote finale, net als tijdens de spannende shoot-out competitie met keeper Stijn (Jong Heren 1) onder de lat. Daarnaast is op vrijdagavond ook de EK-voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk vertoond. Tussen de hockeywedstrijden door leefden de kinderen zich uit op de stormbaan of konden zij hun creativiteit de vrije loop laten tijdens het versieren van een t-shirt. Op zaterdagmiddag werd de wijk rondom de hockeyclub overgenomen door een aantal vossen: ouders van jeugdleden die geen enkele moeite hadden gespaard om uitgedost in het Franse thema ook de vossenjacht tot een succes te maken. Voordat de kinderen voor de tweede nacht hun tent opzochten, is er flink gedanst, gezongen en gesprongen tijdens de disco, verzorgd door DJ Kevin van KTJ Entertainment.

De finale op zondagmiddag werd bijgewoond door een groot aantal ouders, die in het zonnetje genoten van een zinderende finale tussen team ‘croissant’ en team ‘Frans Duits’, waarbij het laatste aan het langste eind trok en er met de wisselbeker vandoor ging. Om het kamp ieder jaar te kunnen organiseren, wordt de organisatie voor de begeleiding van de teams bijgestaan door vrijwilligers uit de junioren en senioren, ouders van leden en bedrijven die een team sponsoren. De organisatie is dankbaar voor de belangeloze inzet van alle vrijwilligers om er voor de kinderen van MHC Dieren een onvergetelijk kamp van te maken en kijkt terug op een succesvolle afsluiting van het hockeyseizoen.

Foto: Creaza

Meer foto's