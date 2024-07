Gemeente Brummen onderzoekt mogelijkheden: fusie, samenwerking of zelfstandigheid

GEM. BRUMMEN – Kan de gemeente Brummen zelfstandig blijven én het voorzieningenniveau op peil houden of is daarvoor een fusie of ander (samenwerkings)verband met buurgemeenten nodig? Burgemeester en wethouders willen deze vraag uiterlijk volgend voorjaar beantwoord hebben. Daarom heeft het college opdracht gegeven tot een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Brummen.

Aanleiding voor dit onderzoek is de actuele toekomstvisie, waar de gemeente Brummen volgend jaar mee wil beginnen. Voor die tijd wil het gemeentebestuur weten vanuit welk scenario ze dit het best kan oppakken. Het gaat dan specifiek om de ontwikkeling van het bestuur en de organisatie van de gemeente op langere termijn.

Scenario’s

Brummen heeft in 2021 door bureau Berenschot onderzoek laten doen naar de bestuurskracht van de gemeente. Aan de hand van de conclusies en vijf concrete ontwikkelsporen is gewerkt aan versterking van de bestuurskracht. Er zijn duidelijke vorderingen gemaakt, maar er zijn ook nog vragen en zorgen, laat de gemeente Brummen weten.

Die hebben bijvoorbeeld te maken met de toename van taken die de gemeente moet uitvoeren en de krapte op de huidige arbeidsmarkt, die juist kleine(re) gemeenten raakt. Zijn er in de toekomst wel voldoende kundige medewerkers die alle gemeentelijke taken op zich kunnen nemen? De gemeente vindt het belangrijk dat ook op de lange termijn het huidig niveau van dienstverlening en voorzieningen in Brummen overeind blijft. Het is de vraag of dit nog kan als zelfstandige gemeente of dat daarvoor een gemeentelijke herindeling nodig is. Ook andere scenario’s zijn mogelijk, zoals een strategische samenwerking of ambtelijke fusie met één of meerdere andere gemeenten. Ook een combinatie van een regie-organisatie met een centrumgemeente kan een optie zijn.

Pas als het college en de gemeenteraad antwoord hebben op bovenstaande vragen, kan vanuit een bepaald scenario gericht worden gewerkt aan een inhoudelijke toekomstvisie voor de lange termijn. Hoe wil de gemeente Brummen richting geven aan de ontwikkeling van het bestuur en de gemeentelijke organisatie?

Onderzoeksopzet

Namens het college van burgemeester en wethouders is waarnemend burgemeester Geert van Rumund opdrachtnemer voor dit onderzoek. Hij heeft een stuurgroep gevormd met gemeentesecretaris Harry Matser, enkele medewerkers en de heer André van Nijkerken als ingehuurde projectleider. Zij werken nu aan een opzet voor dit onderzoek. Het voorstel voor de onderzoeksopzet wordt na het zomerreces behandeld door de raad. Wanneer de raad de onderzoeksopzet goedkeurt, start het daadwerkelijke onderzoek. Dan zullen ook de inwoners van Brummen en andere partijen worden benaderd over onder andere de dienstverlening en voorzieningen die zij belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat er uiterlijk in maart 2025 een onderzoeksrapport bij de raad ligt.

brummen.nl/toekomst