Frisse outfits Maartensmaal dankzij Was met Zorg

DOESBURG – Tijdens het Hanzefeest in Doesburg wordt in de Martinikerk de Sint Maartensmaaltijd gereserveerd. Vrijwilligers bereiden lekkere soep, die iedereen mag komen eten. Deze vrijwilligers zijn, zoals iedereen die meewerkt aan de Hanzedag, gehuld in passende kostuums. Deze kleding, maar ook de andere was van de Sint Maartensmaaltijd, wordt al jarenlang gewassen door wasserij Was met Zorg, een werklocatie van Philadelphia. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking en/of een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De organisatoren van de Sint Maartensmaaltijd zijn erg blij met de inzet van Was met Zorg: “Alle was wordt elk jaar weer fris gewassen, gestreken en gemangeld afgeleverd voor het volgende jaar.”

