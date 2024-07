Foi, Foi: Slech zien

Un bult mensen maak ut mee as ze older wordt dat ze van lieverlee slechter goat zien. Is un lastig mankement. Gelukkig is d’r tegenwoordig heel wat an te doen. Heel veul mensen wördt an de ogen eholpen as ze staar heb. De techniek is bar veuruut egoan. Vrogger hadden ze hier toch nooit van eheurd. Noe effen noa ut ziekenhuus. De dokters schiet oe un nieuwe lense in ut oge en kloar bi’j weer. Ie kunt d’r weer un hele tied tegen.

Iemand afkomstig uut disse streek dach op un dag ok dat hee noa ut ziekenhuus mos want ut wörden um wel bar mistig om zich hen. Hee dach dat ut ok staar of zoiets was, maar hee vond ut wel vremp dat ut betrekkelijk bots (plotseling) was op ekommen. De man mos ok ekeurd wörden deur un dokter veur zien riebewies. Dat keuren ging wel aardig goed. De ogen waren niet minder dan un paar joar eerder.

Un wèke later ging hee op de fietse vot. Altied de brille op de neuze. Hee marken dat hee veul slechter kon zien. Hee snappen d’r gien mieter van. Ut wörden niet bèter, eerder slechter. Arg mistig en onduudelijk um zich hen. Dat duren zo drie dagen en hee ging noa de dokter un um verwieskaarte te halen veur de oogarts. De huisdokter wist ut ok niet en verwees um maar deur. D’r mos un afspraak emaak wörden. Umdat ut zo bots was op ekommen dach de dokter an wat anders en deurumme kreeg hee veurrang. Oaver twee dagen kon hee al terechte. Doar was hee blie mee, want um alle dagen zo slech te kunne zien was ok gien pretjen. Gelukkig ontdekken de man op tied zien vergissing anders had hee doar bie die oogarts mooi voor Jan met de korte achternaam estoan.

’s Oavonds wol zien vrouw wat lèzen en pakken heur brilkoaker. Die had dezelfde kleur van heur man. Ze droeg de brille niet vake alleen veur ut lèzen van bladen of un boek. Noe wol ze un boek lèzen en de brille opdoen. Zee zag direct dat d’r un verkeerde brille inzat. Ut was de brille van heur man. Ze riep um en zei: “Jan noe mo’j toch is kieken. In mien brilkoaker zit oe brille. Man ie heb mien brille op de neuze. Gien wonder da’j weinig kunt zien. Oe ogen bint heel anders as de miende. Man da’j niet in de gaten heb ehad da’j de verkeerde brille op heb. Wel un bitjen stom.”

De man keek verschrik en noe zag hee ut ok wel. Ut was de brille van zien vrouw. Ze leken wel veul op mekare maar ut verschil was duudelijk te zien. Hee pakken dadelijk zien eigen brille an en verduld de luch kloaren dadelijk weer op. Weg waren de klachten van mist en andere narigheid. “Wat bin ik doar blie mee”, zei hee nog, “foi wat stom van mien. Gelukkig is ut niet arnstig. Ik kan weer alles zien. Ik kan mien geluk niet op.”

Ut is niet bekend wat voor smoesjen hee tegen de oogarts hef ezeg noe ut consult niet meer neudig was.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

De piene en ut hartzeer geet oaver, maar un lidteken blif