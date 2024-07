Foi, Foi: Klompen

Vrogger gebeuren d’r in ut dagelijkse lèven veul meer dingen woar un mens de humor van kan inzien. Regelmatig heur ik deur de olderen nog van die mooie verhalen vertellen. De veurige wèke was ik op pad en effen op de koffie bie un goeie bekende. Hee was in de lappenmande ewes maar knappen noe weer goed op. Af en toe mot un mens soms wel is in revisie en mot d’r wat an vertimmerd worden. Hee was al weer aardig kregel (vlot) en hee kon al weer aardig zien möndjen reuren. Doar ontbrèèk ut um niet an. Zien vrouw zeg: “As hee niet pröt is hee ziek. Gelukkig geet ut weer goed met um. Hee is met gemak weer vlot in de bene veur de gruuntetuin want dat mot ok weer glad.”

Ik raken met um an de proat. De verhalen gingen oaveral oaver. Vake met humor. En dat mag ik graag heuren want narigheid heur ie oaveral. D’r is oaveral wel wat. Wule hadden ut oaver vrogger hoe de sloten en bèken nog wörden schoon emaak met de hand. De luu gingen met zeisem en grepe de beke in. Ze kennen d’r wel iets van. Vakwark van die luu. De papierfabrieken hadden vrogger speciaal un bèkenruumer in dienst die de bèke schoonmaken. Ze mossen zorgen dat de bèke vlot liep vanaf de boavenloop bie Groenouwe töt in de Iessel. In de zommer hadden ze ut hartstikke druk as ut gres hard gruuien. Ut was un beste afstand van Groenouwe töt Voorst. Later stellen de fabrieken un paar mensen an die in ut veurjoar en zommer zörgen dat de beke goed blif stromen. Ze gingen samen de bèke in. As ze in de boavenstroom waren dan hadden ze altied un adres woar ze koffie konden drinken en de fietse neer konden zetten. Oaver en weer worden d’r wel is geintje uut ehaald. Vake waren ze d’r wel op verdacht maar dit keer hadden ze zich d’r toch op verkeken want wat bedach de man? In de looze(schure) zetten de bèkenruumers altied fietsen neer. Ze deden de klompen uut en trokken de leerzen aan en gingen an ut wark. Toen hee op un dag de klompen zag stoan ging um un lichien branden. Veurige weke hadden ze um ok nog te pakken had en noe wol hee ze is terugge nemmen. De mannen hadden de klomp op un paar planken ezet. Ze konden d’r zo weer inschieten. Mien kennis pakken rap de hamer met wat spiekertjes en spiekerden de klompen vast op de planken. Wat heui deurumme hen. D’r was niks van te zien. Hee bleef op de loer stoan um te kieken wat d’r gebeuren toen de keerls terugge kwamen. Al proatende deden ze de leerzen uut en bienoa tegelieke wollen ze de klompen an doen. Wat d’r toen gebeuren kunt ule wel roaden. “Verdorie”, zeien ze, “hef hee ons toch nog weer goed te pakken, dee klompen zit vaste.” Noa wat gefutsel hadden ze klompen weer los. Wat hef de man un schik ehad toen hee uut de varte zag en heuren hoe de keerls doar met die klompen tekeer gingen. Maar ja, wat kon hee met gemak weer verwachen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Waren d’r gien boeren, dan ha’j niks te voeren