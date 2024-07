Foi, Foi: Altied hoast

Bienoa iederene hef in disse tied bar veul hoast. Ze draaf van hot noa her. Ut kan niet vlot genog goan. Sommigen bint zo gehoast dat ze zichzelf veurbie loop en dan in de knup komp. ‘Hoastige spoed is zelden goed’. Dat sprèèkwoord geld ok nog veur 2020. Ut hoasten en rennen wark hartkwalen in de hand. Ut aantal mensen dat last hef van ut harte nemp dan ook snel toe.

Soms is goed da’j met de neuze op de feiten wordt edruk en de rem d’r wat op gooit. Foi, foi, wat iemand oaverkwam die ok bar veul hoast had….

De man mos un ende riejen noa Friesland en had vergèten um te tanken. Hee mos rap bie un benzinepompe angoan. Bie de eerste de beste pompe stoppen hee. Ut was un klein station, woar de klanten nog persoonlijk wörden eholpen. Hee had wat pech want de klante veur um had lange wark. Dat kwam veural deur de keerl die hielp an de pompe. Ut was un oldere man die helemoal gien hoast had en alle tied nam veur zien klante. Hee liep op zien gemak noa de kassa um te wisselen.

De keerl zat zich intussen op te vrèten um dat geklungel. Hee had bar veul hoast en mos per se op tied wezen veur die afspraak. As hee te late kwam maken hee natuurlijk gien beste beurte bie de klante. Hellig toeterde hee um te loaten marken dat hee hoast had maar de man an de pomp trok zich d’r gien donder van an. Weer toeterde hee, maar weer gien reactie.

Eindelijk kon hee de auto bie de pomp veurriejen en deed ut raam lös. De man kwam bedaard anlopen en keek met un wat rare blik de hoastige keerl an en vroeg: “Wat wi’j hebben?” “Doe d’r maar rap veur vieftig euro in”, zei de hoastige keerl.

De man haalde de slang van de pompe en warken alles op zien elf en dartigsen af. De keerl maken zich steeds helliger. Foi, foi, wat duren um dat allemoal toch lange. Eindelijk kwam de man noa um toe um af te rèkenen. Hee had nog steeds die rare blik in de ogen. De hoastige keerl kon niet loaten um onder ut af te rekenen te vroagen: “Man vuul ie oe wel normaal?” De pompbediende gaf meteen un raak antwoord dat de man nog lang hef onthollen. Hee zee: “Wat normaal? Natuurlijk bin ik dat wel. Maar ie bint ziek. Mensen die zo’n hoast heb bint zieke mensen. A’j zo deur goat bin ie oaver körte tied kats uut eblus. Ie wordt un wrak. A’j noe un stuk of wat minuten later ankomp. Das toch niet zo arg. Denk doar noe mar is an.”

De man had dit niet verwacht en was kats oaverdonderd deur dit antwoord. Hee had altied zien woordje kloar, ok in ut bedrijf al ging ut nog zo hard. Noe deed hee niks anders as un bitjen knikken en reed weg. Onderweg bedach hee dat de man hartstikke geliek had. Hoastige mensen bint zieke mensen. Later mos hee d’r nog vake an denken as hee weer jachterig bezig was. Ut geldt trouwens veur heel veul mensen in disse tied.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Niemand weet wat hee kan as hee ut niet hef eprobeerd