Fietstocht BAZO Klarenbeek

KLARENBEEK – Buurtvereniging BAZO in klarenbeek houdt op zondag 7 juli de jaarlijkse fietstocht. Er is een mooie tocht uitgezet van zo’n 30 kilometer lang, waarbij de deelnemers onderweg diverse vragen moeten beantwoorden. Voor de beste puzzelaars zijn er leuke prijsjes beschikbaar. Tussen 13.00 en 13.30 uur kan er gestart worden bij gebouw Samuel aan de Brinkenweg 111 in Klarenbeek. Kosten bedragen 3 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen voor 1,50 euro mee. Na afloop kan er in gebouw Samuel een hapje en drankje genuttigd worden.