DOESBURG – Aan de Clematisstraat in Doesburg heeft maandag 15 juli, aan het einde van de ochtend, een felle brand gewoed in een schuur.

Even na 11.30 uur kwam de melding van de brand binnen.

De bewoner heeft een eerste bluspoging gedaan, maar ademde daarbij veel rook in en moest worden gecontroleerd in een ambulance.De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand is ontstaan en hoeveel schade er is, is niet bekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink