Expositie bij Kunstlab

DOESBURG – Tot en met 30 juli zijn de landschappen van Hanneke Luttikhuis te zien bij het Kunstlab in Doesburg. Na een tekenopleiding en een druk leven met betaald werk en jonge kinderen, kon Hanneke zich 15 à 20 jaar geleden eindelijk toeleggen op haar liefde voor het schilderen. Begonnen met miniaturen, ontwikkelde ze een geheel eigen stijl nadat haar zus de cupcakes die ze had geschilderd, aanzag voor geraniums.

Ze schildert nu wat in haar is gegroeid en rijp is voor het doek: de zee, de lucht en bovenal ruimte. Uit haar grote doeken spreekt verstilling. Daarnaast zijn op deze expositie ook miniatuur-portretjes van gezichten, ogen of huisjes te zien.