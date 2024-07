Europees goud en brons voor Velpse zussen Van Egmond

VELP – Tijdens de IFAA European Bowhunting Championships in Oostenrijk heeft Merel van Egmond (19) uit Velp voor de tweede opeenvolgende keer de Europese kampioenstitel handboogschieten behaald. Merel schoot met haar traditionele handboog in de klasse Young Adult Female Longbow. Zus Roos van Egmond (18) schiet ook traditioneel instinctief en behaalde brons in de Young Adult Traditional Recurve klasse.

Het vijfdaagse kampioenschap vond plaats van 21 tot 29 juni in de bergen rondom Bad Kleinkirchheim te Oostenrijk. Zo’n 1600 Europese schutters namen deel aan het toernooi. Beide dames schieten bij handboogsportvereniging Oude Doelen te Roosendaal (NB) en wonen en studeren sinds vorig jaar in Velp.

Zussen Roos (links) en Merel van Egmond