Ereleden Kracht en Vlugheid in het zonnetje gezet

EERBEEK – Tijdens de jaarvergadering van Sportvereniging Kracht en Vlugheid uit Eerbeek zijn meerdere ereleden in het zonnetje gezet. Deze leden zijn niet alleen meer dan vijftig jaar trouw lid, maar daarnaast zijn zij ook vele jaren actief geweest als vrijwilliger binnen de vereniging. Reden genoeg voor een bloemetje en heuse trofee. Blij verrast namen zij de cadeaus in ontvangst en lieten ze weten dat ze zich altijd met veel plezier hebben ingezet voor ´hun cluppie´, aldus Hanny de Wit. Diane van Gelder kon die avond niet aanwezig zijn en kreeg de trofee, uiteraard met bloemen, op een later moment.

In 2026 bestaat Kracht en Vlugheid honderd jaar. In september gaat de vereniging beginnen met de voorbereidingen voor dit jubileum. De organisatie is op zoek naar (oud)leden die hierover willen meedenken. Daarnaast staan er nog enkele bestuursfuncties open. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via bestuur@krachtenvlugheid.eu.

Van links naar rechts Reinie Gorsseling, Hanny de Wit en Marike Gerritsen