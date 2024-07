Eén ronde per jaar voor Ik buurt mee!

GEM.RHEDEN – Dit jaar kregen alle huishoudens in de gemeente Rheden weer een Ik buurt mee! waardecheque van 7,50 euro. Hiermee kunnen inwoners bijdragen aan projecten van buurtgenoten om hun buurt mooier, socialer of beter te maken. Door financiële uitdagingen heeft de gemeente Rheden besloten nog maar één ronde per jaar te houden. Daarom vervalt de tweede ronde in oktober dit jaar.

In maart zijn 21.350 cheques verstuurd. Hiervan zijn 8.371 cheques gebruikt, wat neerkomt op 62.782,50 euro. Bijna 40 procent van de huishoudens doet mee. De projecten van Ik buurt mee! verbeteren de leefbaarheid en bevorderen ontmoetingen en samenwerking. Lokale ondernemers helpen vaak vrijwillig mee. Inwoners verduurzamen samen hun buurt, organiseren kinderactiviteiten, plaatsen buurtkastjes met producten voor mensen in armoede en letten meer op elkaar. Mensen uit de gemeente Rheden die een goed idee hebben voor hun buurt, kunnen een initiatief aanmelden op ikbuurtmee.nl.