Emmy Olsthoorn nieuwe kinderburgemeester van Rozendaal

ROZENDAAL – Dinsdag 2 juli is Emmy Olsthoorn geïnstalleerd als kinderburgemeester van Rozendaal. Zij is de zesde kinderburgemeester en volgt Liselore Wentink op. Emmy gaat zich het komend schooljaar inzetten voor kinderen en jongeren en vergezelt burgemeester Ester Weststeijn en de wethouders bij diverse activiteiten en officiële aangelegenheden.

Emmy was één van de twee kandidaten. Een jury van vijf leden van de Jongerenraad, waaronder de huidige kinderburgemeester Liselore Wentink, sprak met beide sollicitanten. Alle twee waren zij bijzonder enthousiast en gedreven om zich in te zetten voor kinderen en jongeren in Rozendaal en deelden hun ideeën over wat te doen voor andere mensen in het dorp, zoals de ouderen en de Oekraïners. Beide dames presenteerden zich met verve, maar er kan er maar één het komend jaar de ambtsketen van de kinderburgemeester van Rozendaal dragen. Uiteindelijk gaf de presentatie van Emmy de doorslag. Emmy is negen jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 8 van IKC dorpsschool Rozendaal.

“Wat is het leuk om te zien dat er ieder jaar weer kinderen zijn die zich samen met mij willen inzetten voor ons dorp”, zegt burgemeester Ester Weststeijn. “Ik heb bewondering voor de kinderen in de selectiecommissie. Zij zijn net zo jong als de kandidaat-kinderburgemeesters, en heel goed in staat om respectvol duidelijk te maken waarom zij de ene kandidaat nét een beetje beter vinden dan de andere. Goed dat zij de beslissing maken over wie hen het komendj aar vertegenwoordigt. Ik ben blij met hun beslissing. Ik denk dat Emmy en ik heel goed gaan samenwerken.”

Emmy zal kinderen binnen de gemeente een stem geven. Ze wordt daarbij ondersteund door de Jongerenraad. De Jongerenraad komt circa twee keer per jaar samen onder begeleiding van de wethouder Jeugd, Tineke van der Pas. Daarnaast zal Emmy een rol hebben bij diverse evenementen, zoals 4 en 5 mei, Koningsdag en het sinterklaasfeest.