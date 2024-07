Elster Mannenkoor zingt in Dieren

DIEREN – Het Elster Mannenkoor geeft op zaterdag 6 juli om 20.00 uur een concert in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Het koor brengt een gevarieerd programma met onder andere liederen van Schubert, Händel en Leonard Cohen.

Awn Maarof werkt als zanger mee aan dit concert. Hij is een als tenor opgeleide operazanger die is gevlucht uit Syrië. In zijn vaderland werkte hij ook als zangleraar aan verschillende muziekinstituten en conservatoria. Awn trad ook op in verschillende acts uit opera’s, waaronder Rigoletto, La Traviata, Tosca en Don Pasqual. Awn wil zich in Nederland graag laten horen om wat terug te doen voor ‘de veilige plek die hem hier geboden wordt’.

Ella Kamerich zal het koor begeleiden op de piano. Ella heeft bij haar grootouders in Doetinchem geleerd hoe mooi piano spelen kan zijn. Sinds 2014 is ze als repetitor verbonden aan het Oosterbeeks Kamerkoor.

Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen op emkaartem@gmail.com en vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

De foto van de pianiste is in ieder geval rechtenvrij en is gemaakt door Danique Regtenschot