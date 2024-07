Ellen ten Damme zingt in kasteeltuin

DE STEEG – Zangeres Ellen ten Damme treedt zondag 21 juli op in de tuin van Kasteel Middachten in De Steeg. De titel ‘zangeres’ doet haar eigenlijk tekort. Ze is ook actrice, muzikant, stout meisje, circusartieste, vamp, componiste, danseres, schrijfster en Pippi Langkous. Ten dame is een artiest pur sang, die met volle overgave leeft voor het podium, haar kunst en haar publiek.

Ellen ten Damme (1967) groeide op in het Drentse Roden, ver van de spotlights, rookmachines en televisiecamera’s. Maar de wereld zou van haar horen, dat was toen al duidelijk. Ze was een muzikaal en sportief wonderkind. Als turnster behoorde zij tot de top van Nederland. Ze speelde klassiek viool en had haar eigen popband. Ze ging naar het Atheneum, studeerde een paar jaar Nederlandse literatuur in Groningen, deed een vooropleiding op het conservatorium en studeerde tenslotte af aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Ze was net twintig toen ze haar eerste single uitbracht.

Het concert van Ellen ten Damme is zondag 21 juli om 11.30 uur in De Steeg, in de tuin van Kasteel Middachten. Kaarten zijn te koop via dezoomerij.nl/agenda. Tickets kosten 20 euro in de voorverkoop en 22,50 euro aan de deur. Vrienden van Middachten betalen 15 euro. De tuin van Kasteel Middachten is een half uur voor aanvang van een voorstelling geopend.

Foto: Danny Ellinger