Ellen ten Damme schittert op Landgoed Middachten

DE STEEG – Niemand minder dan Ellen ten Damme was afgelopen zondag te gast op Landgoed Middachten. De actrice, zangeres, muzikant, circusartiest en componist liet het publiek genieten van een enerverend optreden. De kaarten voor het concert waren al snel uitverkocht. De gelukkigen die een plekje wisten te bemachtigen genoten zichtbaar van het bijzondere optreden.

Aankomende zondag wordt er weer een concert in de tuin van Middachten gehouden. Nederlandse singer-songwriter Bertolf is vanaf 11.30 te bewonderen op het landgoed. Kaarten hiervoor zijn te koop via zoomerij.nl.

Foto: Aart van Raalte

Meer foto's

Aart van Raalte