Eigen vlag voor Bevermeer

ANGERLO – De buurtschap Bevermeer in Angerlo beschikt sinds kort over een eigen buurtvlag. Het eerste exemplaar is vrijdag 5 juli officieel uitgereikt aan de bewoners van het buurtschap tijdens een ‘vlag en pimpel-feest’. De nieuwe vlag heeft blauwe golven als verwijzing naar het meer en een opvallende gele bever. Daar is ook het vlaggenprotocol officieel ondertekend door Jan te Kortschot en Liselot Weijers, de oudste en jongste bewoner van de buurtschap Bevermeer. In het protocol is vastgelegd wanneer de buurtvlag uit mag, zoals bij een jubileum of het buurtfeest. “Door samen te vlaggen blijven we op de hoogte van elkaar en in contact met de buren. En dit vergoot het noaberschap, een waardevol goed voor inwoners van het buitengebied”, aldus de bewoners van Bevermeer.

De vlag is tot stand gekomen met behulp van de Zevenaar Doet-waardebonnen, die elke inwoner van de gemeente Zevenaar in de bus heeft gekregen.