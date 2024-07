Eervolle parachutelandingen bij monument De Propeller”

KLARENBEEK – Vrijdag 21 juli stond de landing van parachutisten van Parachute Group Holland (PHG) gepland nabij monument de Propeller in Klarenbeek. Een groep van twintig parachutisten, waaronder één Brit, landde bij het monument.

De parachutelanding was gepland tussen 9.00 en 10.00 uur, maar het geduld van de aanwezige toeschouwers werd wel even op de proef gesteld. Door de laag hangende bewolking was het parachutespringen niet mogelijk. Om 11.00 uur werd er groen licht gegeven en al snel verscheen het vliegtuig vanaf vliegveld Teuge met de eerste parachutisten aan boord boven het monument. Na een extra rondje boven het monument sprongen de eerste parachutisten uit het toestel.

Mevrouw Wansink, 96 jaar, was ook als toeschouwer aanwezig en kreeg van de PHG liefdevolle aandacht. De voorzitter van PGH Parachute Group Holland nam even het woord om een eerbetoon te brengen aan de omgekomen vliegers en bedankte de aanwezigen voor de belangstelling. Namens de Klarenbeekse bevolking bedankte Patrick Mascini van Klarenbeeks Belang hen voor hun komst en eerbetoon. Daarnaast onderstreepte hij dat de gevallenen niet vergeten mogen worden en we onze vrijheid en democratie moeten koesteren en onderhouden in deze onrustige tijd. Bij het monument werd een minuut stilte gehouden, waarna de groep op de foto ging bij het monument.

Mevrouw Wansink werd ook uitgenodigd om op de foto te gaan met de groep en mocht plaatsnemen op de knie van één van de parachutisten.