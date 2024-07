Eerste Veluwse Avondmarkt in Beekbergen

BEEKBERGEN – Honderden en honderden Beekbergenaren, Apeldoorners, inwoners van omliggende dorpen en de eerste vakantiegangers genoten donderdagavond 4 juli in een aangenaam temperatuurtje van de eerste Veluwse Avondmarkt van deze zomer in Beekbergen.

De Veluwse avondmarkt wordt elke op donderdag in de maanden juli en augustus gehouden in het centrum van Beekbergen. Naast de kraampjes met streekproducten treden verschillende dans- en muziekgroepen op en zijn er demonstraties van oude Hollandse ambachten. Zo staan er klompenmakers, wolspinners, manden- en korvenvlechters, midwinterhoornmakers, mosterdmakers, tingieters en vrouwen die de was doen op grootmoeders manier. Ook de dorpskerk is op de avondmarkt geopend voor bezichtiging.