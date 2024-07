Eerste optreden BuurtBand

BRUMMEN – De Brummense BuurtBand heeft op 13 juli zijn eerste concert gegeven. In de Pancratiuskerk lieten de muzikanten horen wat zij in vier maanden hebben geleerd.

De BuurtBand is een project van Stichting Fort van Verbeelding. Linda Arnoldus, makelaar amateurkunst in de regio Stedendriehoek, benaderde Stichting Welzijn Brummen met het idee om hier in de gemeente ook een BuurtBand te starten. Op 2 april was de eerste repetitie. Er deden 25 mensen mee en daarmee was de BuurtBand Brummen een feit.

De BuurtBand is een groot, divers en toegankelijk orkest waar jong en oud aan kan meedoen, muzikale ervaring of niet. Er wordt gespeeld op laagdrempelige instrumenten als batphones, wat in feite grote gestemde pvc-buizen zijn, en schellenbomen – bezemstelen met rinkelende limonadeflesdoppen. Deelnemers die een eigen instrument bespelen, krijgen partijtjes die bij hen passen.

Na vier maanden voorbereiding werd zaterdag 13 juli het eerste optreden gegeven. Het was de bedoeling dit te doen op het Marktplein in Brummen, maar in verband met het slechte weer werd gekozen voor de Pancratiuskerk. Ongeveer honderd toeschouwers kwamen luisteren naar de muziek en brachten de BuurtBand een staande ovatie.

Mede dankzij steun van de Gemeente Brummen en de Culturele Stichting Brummen kan de BuurtBand na de zomer door. Vanaf 3 september zijn er elke dinsdagmiddag repetities, van 15.45 tot 17.15 uur in de Pancratiuskerk. Omdat muziek maken goed is voor alle leeftijden, zou het leuk zijn als meer kinderen en jongeren zich aansluiten.

Foto: Arwin Lubbers

Erwin Jonkers, e.jonkers@welzijnbrummen.nl.

Meer foto's

De BuurtBand bestaat uit diverse instrumenten - Arwin Lubbers