Eerste open dag bij Land van Ons in Empe

EMPE – Land van Ons houdt op zaterdag 6 juli voor het eerst een open dag op het perceel in Empe. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er rondleidingen. Ook zijn er pannenkoeken te verkrijgen en is er een kraam met biologische producten en kazen uit de winkel van Hans Nieuwenburg.

Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Landbouwgrond blijft daarbij landbouwgrond, maar dan met biologisch beheer en met meer ruimte voor de natuur. Zo worden er bomen en struiken aangeplant en kikkerpoelen gegraven. Er wordt geen mest meer geïnjecteerd en de weides worden kruidenrijker.

De coöperatie kocht in 2021 zo’n 28 hectare landbouwgrond in Empe en Voorst. Doel is het verbeteren van de biodiversiteit. Dat vergt een lange adem, soms decennia. Tijdens de open dag leren bezoekers wat er nodig is om de biodiversiteit te verbeteren en zien ze welke stappen al gezet zijn. Ook horen ze welke dieren en planten er nu al leven op de percelen.

Open dag

Land van Ons organiseert deze dag samen met pachters en buren. Pachters Hans Nieuwenburg (biologische boer) en Marin van Sprang (van cidermakerij IESSEL Cider) zijn erbij. Er zijn ook buren die meedoen. Dat zijn Pieter Rijzebol en Jeanine Lagendijk van Hop voor Bier, een kleinschalige hopkwekerij, en boeren Jasmijn van Buul en Ferdi Bouwman van natuurboerderij De Hommelhoeve. Elk uur zijn er twee gratis rondleidingen bij Land van Ons en de buren.

De open dag is aan de Hommelstraat 2 in Empe. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid is het fijn als zoveel mogelijk bezoekers met de fiets komen. Ook is lopen vanaf het treinstation Voorst-Empe mogelijk; de afstand is ongeveer drie kilometer.

landvanons.nl

Lokale vrijwilligers van Land van Ons afgelopen jaar bij een kruidenrand op het perceel in Empe.