Eerbetoon aan Rhedense Veteranen

GEM. RHEDEN/ARNHEM – Ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag ontving burgemeester Carol van Eert vrijdagochtend 28 juni veteranen die in de gemeente Rheden wonen. In verband met de nieuwbouw van het gemeentehuis vond de bijeenkomst, net zoals vorig jaar, plaats op Landgoed Bronbeek in Arnhem. Burgemeester van Eert sprak zijn waardering uit voor het werk van de Rhedense veteranen.

Veteranendag is een jaarlijks eerbetoon aan de Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. De gemeente Rheden telt 252 veteranen. Zij zijn rechtstreeks betrokken geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, Korea en Indië maar ook in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak of Afghanistan en Nieuw-Guinea.

Foto: Theo Jansen